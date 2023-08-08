Артилеристи показали вогневе прикриття штурмів позицій росіян (ефектне відео)

Українські військові продовжують проводити наступальні штурмові операції на різних ділянках фронту. Під час штурму, бригади забезпечують вогневе прикриття.

Зокрема, цим займаються захисники з 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ. На сторінці бригади у Facebook показали, як артилеристи допомагають штурмовикам.

"Штурм ворожих позицій під надійним вогневим прикриттям. Артилеристи 71-ої єгерської бригади ДШВ підтримують атаки піхоти і вдень, і вночі. Гасять вогневі позиції ворога, перерізають йому шляхи підвезення боєприпасів і зупиняють будь-які спроби росіян підтягнути резерви живої сили та бронетехніки", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити, як артилеристи проводять вогневе прикриття штурмовиків. Також бійці розповідають про свої бойові завдання.

Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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