Українські військові виявили та знищили склад БК та ПММ у районі Бахмута (ефектне відео)

5 серпня, близько 11:00, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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Про це повідомив речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За даними доступного джерела, окупаційні формування використовували цей склад для зберігання мін калібром 82 мм та 120 мм, а також снарядів калібром 30 мм та протитанкових мін ТМ-62. Внаслідок успішної операції, склад був знищений, позбавляючи потенційну загрозу збройних матеріалів, що можуть бути використані для агресії проти мирного населення.

Відео дня

Нагадаємо, бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів.

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