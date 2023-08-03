Мінометники накрили групу окупантів та склад БК на Запорізькому напрямку (відео)

Українські військові продовжують нищити російських окупантів на півдні. Зокрема, бої ведуться на Запорізькому напрямку.

Там бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів. Про це повідомили на каналі Генштабу ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що українські військові під час аеророзвідки виявили групу з семи російських загарбників. Точний час та місце не вказується з міркувань безпеки.

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"Завдано вогневого ураження приданим розрахунком міномета калібру 120 мм. В результаті чого ціль було знищено, особовий склад противника з позиції не вибрався", – йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що під час ураження також було знищено польовий склад боєприпасів ворога. Він здетонував під час обстрілу.

Раніше заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, деокуповано площу близько 241 кв. км на півдні та сході.

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