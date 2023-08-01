Маляр розповіла, скільки територій ЗСУ звільнили за контрнаступ

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, вдалося деокупувати площу близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході.

Вона додала, що інформація про звільнені території оновлюється раз на тиждень. Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону.

Вона вказала, оскільки щодня ситуація нестабільна, військовим потрібно закріплюватися на звільнених ділянках.

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"Приміром, за минулий тиждень, якщо говорити про Бахмутський напрямок, там звільнено два квадратних кілометри і разом уже 37 квадратних кілометрів. Якщо про південь, більше 12 було звільнено за минулий тиждень, і разом – більше ніж 204 квадратних кілометри", – сказала Маляр.

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Вона додала, що на всіх напрямках українські військові поступово продовжують просування вперед. На сході наступ триває не лише на Бахмутському напрямку, однак саме там потрібно закріпитися. За словами чиновниці, тоді інформація про успіхи стане відкритою.

Нагадаємо, бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс ворога "Стріла-10" на Бахмутському напрямку.

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