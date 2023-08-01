Маляр рассказала, сколько территорий ВСУ освободили за контрнаступление

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, удалось деоккупировать площадь около 241 квадратного километра на юге и востоке.

Она добавила, что информация об освободившихся территориях обновляется раз в неделю. Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.

Она указала, поскольку ежедневно ситуация нестабильна, военным нужно закрепляться на освобожденных участках.

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"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождены два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, более 12 было освобождено за прошедшую неделю, и вместе – более 204 квадратных километров", – сказала Маляр.

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Она добавила, что по всем направлениям украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. На востоке наступление продолжается не только на Бахмутском направлении, но именно там нужно закрепиться. По словам чиновницы, тогда информация об успехах станет открытой.

Напомним, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10" на Бахмутском направлении.

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