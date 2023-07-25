Артиллеристы мощно уничтожили ЗРК 'Стрела-10' оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные ведут ожесточенные бои на одной из самых горячих точек фронта – Бахмутском направлении. В частности, защитники Украины методически уничтожают технику оккупантов.

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщили в Telegram-канале стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

"На Бахмутском направлении аэроразведка 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины после определения локации пусков вражеских ракет ЗРК "Стрела-10" нанесла поражение по технике оккупантов", – говорится в сообщении.

Видео дня

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Военнослужащие заметили ЗРК оккупантов, когда россияне пытались сбить беспилотник. Удар был неточен, однако бойцы ВСУ отработали четко по цели.

На видео можно увидеть, как украинские военные наносят удар по технике оккупантов, в результате чего возник пожар. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, украинские военные устроили засаду близ Клищеевки, к югу от Бахмута, и уничтожили российских десантников.

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