Артилеристи потужно знищили ЗРК 'Стріла-10' окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові ведуть запеклі бої на одній з найгарячіших точок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, захисники України методично знищують техніку окупантів.

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомили у Telegram-каналі стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку аеророзвідка 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України після визначення локації пусків ворожих ракет ЗРК "Стріла-10" завдала ураження по техніці окупантів", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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Військовослужбовці помітили ЗРК окупантів, коли росіяни намагалися збити безпілотник. Удар був неточний, проте бійці ЗСУ відпрацювали чітко по цілі.

На відео можна побачити, як українські військові завдають удару по техніці окупантів, унаслідок чого виникла пожежа. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, українські військові влаштували засідку поблизу Кліщіївки, на південь від Бахмута, та знищили російських десантників.

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