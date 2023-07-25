ЗСУ під Кліщіївкою влаштували засідку та розгромили російських десантників (відео 18+)

Українські військові продовжують вибивати загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, запеклі бої ведуться поблизу Бахмута на Донеччині.

Захисники України влаштували засідку поблизу Кліщіївки та знищили російських десантників. Відео оприлюднили у соціальних мережах.

На кадрах показані бої на околиці Кліщіївки. З огляду на відео можна припустити, що ситуацію навколо населеного пункту окупанти вже майже не контролюють.

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Як видно на оприлюднених кадрах, під час бойового зіткнення десантники ЗС рф одразу ж втратили одну зі своїх БМП, а друга просто покинула піхоту напризволяще.

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Сховавшись у вирвах від снарядів, окупанти ще певний час намагалися відстрілюватися, проте у підсумку всі вони померли.

Нагадаємо, неподалік Бахмута в Донецькій області воїни 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ вистежили з дрона озброєння ворога та знищили його. Зокрема, 45-а бригада підірвала російську гаубицю Д-20.

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