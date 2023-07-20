Бійці 45-ї бригади показали потужне відео знищення ворожої гаубиці Д-20 зі снарядами

У Донецькій області неподалік Бахмуту воїни 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ вистежили з дрона озброєння ворога та знищили його. 45-а бригада підірвала російську гаубицю Д-20.

Як повідомили у Службі зв’язків з громадськістю 45 ОАБр, разом з гаубицею було ліквідовано й боєприпаси ворога. Відео опубліковано на сторінці бригади у Фейсбуці.

"45 ОАБр у взаємодії із 56 ОМПБр: влучний караючий вогонь. Бахмутський напрямок", – йдеться в описі до цих кадрів.

Відео дня

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Довідково: Д-20 – це 152-мм гармата-гаубиця, розроблена в СРСР у 1950-х роках. Вона є однією з найпоширеніших гармат у світі, і її використовують понад 50 країн. Д-20 може вести вогонь різними типами боєприпасів, включаючи осколкові, фугасні, бронебійні й протитанкові. Вона має максимальну дальність стрільби 17,4 кілометра.

Д-20 є дуже надійною і легкою у використанні гарматою. Вона може бути буксирована тягачем або перевозитися на автомобілі. Д-20 є основною зброєю артилерії армії рф, і вона активно використовувалася в багатьох конфліктах, зокрема в Другій чеченській війні, війні в Сирії та вторгнення росії в Україну.

Основні характеристики Д-20:

Калібр: 152 мм

Довжина ствола: 27,4

Максимальна дальність стрільби: 17,4 кілометра

Вага: 7,2 тонни

Екіпаж: 6 осіб

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан".

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