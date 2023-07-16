Бійці ЗСУ з HIMARS ''скосили'' ворожий 2С4 ''Тюльпан'' на Донеччині (вибухове відео)

Поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.

Відео удару по міномету опубліковане у Телеграм-каналі спільноти Deep State.

Зазначається, що влучність удару коригували бійці 3-ї окремої штурмової бригади, а вдарили по "Тюльпану" бійці тактичної групи "Адам".

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Відео дня

"Ураження кац*пського 2С4 "Тюльпан" Хаймарсом біля Зайцевого. Робота - ЗТГр Адам, коригування - 3 ОШБр", – йдеться в описі до відео.

Довідка: 2С4 "Тюльпан" – це 120-мм самохідна мінометна система, розроблена в СРСР у 1960-х роках. Вона призначена для знищення укріплених об’єктів, фортифікаційних споруд, бронетанкової техніки та живої сили противника. "Тюльпан" має високу точність стрільби і може вражати цілі на відстані до 13 кілометрів.

Система "Тюльпан" має гусеничну базу й екіпаж з чотирьох осіб. Вона озброєна 120-мм мінометом, який може вести вогонь осколково-фугасними, кумулятивними та термобаричними боєприпасами. "Тюльпан" також має броньований корпус, який захищає екіпаж від вогню малокаліберної зброї та осколків.

Характеристики 2С4 "Тюльпан":

Маса: 22 тонни

Довжина: 9,5 метрів

Ширина: 3,3 метрів

Висота: 2,8 метрів

Екіпаж: 4 людини

Озброєння: 120-мм міномет

Дальність стрільби: 13 кілометрів

Максимальна швидкість: 60 кілометрів на годину

Запас ходу: 500 кілометрів

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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