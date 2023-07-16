Бійці ЗСУ з HIMARS "скосили" ворожий 2С4 "Тюльпан" на Донеччині (вибухове відео)
Поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан". Вони "зробили боляче" ворожій техніці пострілом з артилерійського ракетного комплексу HIMARS.
Відео удару по міномету опубліковане у Телеграм-каналі спільноти Deep State.
Зазначається, що влучність удару коригували бійці 3-ї окремої штурмової бригади, а вдарили по "Тюльпану" бійці тактичної групи "Адам".
Читайте також: Під Бахмутом прикордонники підірвали бліндаж з росіянами (відео)
"Ураження кац*пського 2С4 "Тюльпан" Хаймарсом біля Зайцевого. Робота - ЗТГр Адам, коригування - 3 ОШБр", – йдеться в описі до відео.
Довідка: 2С4 "Тюльпан" – це 120-мм самохідна мінометна система, розроблена в СРСР у 1960-х роках. Вона призначена для знищення укріплених об’єктів, фортифікаційних споруд, бронетанкової техніки та живої сили противника. "Тюльпан" має високу точність стрільби і може вражати цілі на відстані до 13 кілометрів.
Система "Тюльпан" має гусеничну базу й екіпаж з чотирьох осіб. Вона озброєна 120-мм мінометом, який може вести вогонь осколково-фугасними, кумулятивними та термобаричними боєприпасами. "Тюльпан" також має броньований корпус, який захищає екіпаж від вогню малокаліберної зброї та осколків.
Характеристики 2С4 "Тюльпан":
- Маса: 22 тонни
- Довжина: 9,5 метрів
- Ширина: 3,3 метрів
- Висота: 2,8 метрів
- Екіпаж: 4 людини
- Озброєння: 120-мм міномет
- Дальність стрільби: 13 кілометрів
- Максимальна швидкість: 60 кілометрів на годину
- Запас ходу: 500 кілометрів
Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!