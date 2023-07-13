ЗСУ ефектно накрили ворожі позиції на Сватівському напрямку (відео)

Українські військові продовжують завдавати втрат ворогу на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Сватівському напрямку.

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян. Відео роботи військових опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

"92 ОМБр. Робота групи аеророзвідки механізованого батальйону на Сватівському напрямку. Ворог горить", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як військовослужбовці за допомогою безпілотників виявили та завдали ударів по позиціях окупантів. Зокрема, гранатами атакували окопи та військову техніку росіян, від чого остання вибухнула.

Втрати окупантів не вказані. Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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