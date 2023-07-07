Бійці 3-ї штурмової поблизу Бахмуту точним пострілом з NLAW та Javelin знищили Т-80 ворога (вибухове відео)

Поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

Як повідомили у Третій штурмовій бригаді, ворожий танк знищили бійці 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Вони працювали з NLAW та Javelin.

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Відео ліквідації танка російських окупантів оприлюднене у Телеграм-каналі Третьої штурмової бригади.

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"Два постріли з NLAW та Javelin, і танк окупантів Т-80 — на металобрухт. Прицільна робота бійців 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Околиці Бахмута", – йдеться в описі до цих кадрів.

Нагадаємо, БТР росіян натрапив на міну, один з окупантів "став астронавтом".

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