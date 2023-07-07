Бойцы 3-й штурмовой вблизи Бахмута точным выстрелом из NLAW и Javelin уничтожили Т-80 врага (взрывное видео)

Вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

Как сообщили в Третьей штурмовой бригаде, вражеский танк уничтожили бойцы 3-й роты противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады. Они работали с NLAW и Javelin.

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Видео ликвидации танка российских оккупантов обнародовано в Телеграм-канале Третьей штурмовой бригады.

Видео дня

"Два выстрела из NLAW и Javelin, и танк оккупантов Т-80 — на металлолом. Прицельная работа бойцов 3-й роты противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады. Окраины Бахмута", – говорится в описании этих кадров.

Напомним, БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов "стал астронавтом".

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