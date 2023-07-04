БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов 'стал астронавтом' (видео)

Российский бронетранспортер с оккупантами на борту наехал на мину на одном из участков фронта. Это произошло в районе активных боевых действий.

В результате взрыва один из оккупантов вылетел из БТРа. Видео обнародовали на странице MilitaryLand.net в Twitter.

"Российский БТР с солдатами наверху наткнулся на мине где-то в районе боевых действий", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть движение российской военной техники вблизи поля. В определенный момент ехавший сзади БТР наталкивается на мину.

Видео дня

В результате взрыва поднялись клубы белого дыма. Один из оккупантов, сидевших сверху на военной технике, вылетел вон.

На кадрах также видно, что другие воздержавшиеся захватчики начали слезать с БТРа. Точное количество пострадавших в результате детонирования мины не указано.

Время и место взрыва не сообщаются из соображений безопасности.

На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому складу с БК.

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