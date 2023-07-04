'Прямым попаданием в башню': ВСУ эпично ликвидировали российский танк (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы второго механизированного батальона 21-й ОМБр нанесли точный удар по танку оккупантов.

В результате удара, боевая машина, вероятно, потеряла башню. Видео опубликовал в Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Работает 2 механизированный батальон 21 ОМБр. Уничтожение российского танка прямым попаданием в башню. Ювелирная работа. Спасибо воинам", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как по танку нанесли удар, вероятно, дроном-камикадзе. Остальные бойцы внимательно наблюдали за ликвидацией вражеской военной техники и не сдерживали эмоций.

Точное время и место уничтожения танка россиян не сообщаются из соображений безопасности.

На днях украинские военные взорвали вооружение российских захватчиков на Бахмутском направлении. Бойцы Сил обороны нанесли удар по полевому складу с БК.

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