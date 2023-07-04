'Прямим влучанням у башту': ЗСУ епічно ліквідували російський танк (відео)

Українські військові продовжують знищувати російську техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці другого механізованого батальйону 21-ої ОМБр завдали точного удару по танку окупантів.

Внаслідок удару, бойова машина, ймовірно, втратила башту. Відео опублікував у Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Працює 2 механізований батальйон 21 ОМБр. Знищення російського танка прямим попаданням у башту. Ювелірна робота. Дякую воїнам", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Полумʼя мінометного вогню очищує від нечисті": прикордонники знищили групу окупантів під Бахмутом (відео)

Відео дня

На відео можна побачити, як по танку завдали удару, ймовірно, дроном-камікадзе. Інші бійці уважно спостерігали за ліквідацією ворожої військової техніки та не стримували емоцій.

Точний час та місце знищення танка росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!