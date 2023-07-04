БТР росіян натрапив на міну, один з окупантів 'став астронавтом' (відео)

Російський бронетранспортер з окупантами на борту наїхав на міну на одній з ділянок фронту. Це сталося в районі активних бойових дій.

Внаслідок вибуху один з окупантів вилетів з БТРа. Відео оприлюднили на сторінці MilitaryLand.net у Twitter.

"Російський БТР із солдатами на верху натрапив на міні десь у районі бойових дій", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити рух російської військової техніки поблизу поля. У певний момент БТР, який їхав позаду, натрапляє на міну.

Відео дня

Внаслідок вибуху здійнялися клуби білого диму. Один з окупантів, які сиділи зверху на військовій техніці, вилетів геть.

На кадрах також видно, що інші загарбники, які втрималися, почали злазити з БТРа. Точна кількість постраждалих внаслідок детонування міни не вказана.

Час та місце вибуху не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.

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