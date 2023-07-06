47 ОМБр 'Магура' сожгла вражеский танк Т-90 'Владимир' (эффектное видео)

Артиллеристы из 47-й бригады сожгли российский танк Т-90, обстреливавший позиции наших защитников. Метким попаданием вражеская техника была обезврежена.

Видео ликвидации появилось на Facebook-странице 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура". На нем можно увидеть, как наши бойцы из дрона зафиксировали вражескую технику, а артиллеристы ударили по ней.

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Видео дня

"Был враждебен Т-90 - и нет. Арта "Магуры" метко стреляет", — подписали эти кадры бойцы 47 ОМБр.

Справка:

Российский танк Т-90 "Владимир" является одним из самых популярных и современных танков, разработанных в России. Основные характеристики танка Т-90 включают высокий уровень защиты, мощную огневую мощность и высокую маневренность.

Т-90 имеет броню реактивного типа, включая динамическую и активную защиту, что позволяет эффективно отражать снаряды. Также используется сложная система защиты от зенитных снарядов и противотанковых ракет.

Главное оружие Т-90 – это 125-мм гладкоствольная танковая пушка с автоматической нагрузкой, способная стрелять разными типами снарядов. Также установлены 7,62 мм пулемет и 12,7 мм пулемет для борьбы с живой силой противника.

Напомним, БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов "стал астронавтом".

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