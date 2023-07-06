47 ОМБр 'Маґура' спалила ворожий танк Т-90 'Владімір' (ефектне відео)

Артилеристи з 47-ї бригади спалили російський танк Т-90, який обстрілював позиції наших захисників. Влучним попаданням ворожу техніку було знешкоджено.

Відео ліквідації з'явилося на Фейсбук-сторінці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура". На ньому можна побачити, як наші бійці з дрона зафіксували ворожу техніку, а артилеристи вдарили по ній.

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Відео дня

"Був ворожий Т-90 — і немає. Арта “Маґури" влучно стріляє", — підписали ці кадри бійці 47 ОМБр.

Довідково:

Російський танк Т-90 "Владімір" є одним з найпопулярніших і сучасних танків, розроблених у росії. Основні характеристики танка Т-90 включають високий рівень захисту, потужну вогневу потужність та високу маневреність.

Т-90 має броню реактивного типу, включаючи динамічний та активний захист, що дозволяє йому ефективно відбивати снаряди. Також використовується складна система захисту від зенітних снарядів та протитанкових ракет.

Головна зброя Т-90 - це 125-мм гладкоствольна танкова гармата з автоматичним навантаженням, здатна стріляти різними типами снарядів. Також встановлено 7,62-мм кулемет і 12,7-мм кулемет для боротьби з живою силою противника.

Нагадаємо, БТР росіян натрапив на міну, один з окупантів "став астронавтом".

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