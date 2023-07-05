Партизани дроном-камікадзе ліквідували комплекс РЕБ 'Діабазол' на території росії (відео)

Невідомі беспілотником атакували комплекс радіоелектронної боротьби "Діабазол", що розміщався на вантажному автомобілі "Урал". Це сталося у Брянській області росії.

Відео знищення ворожого РЕБ зняв дрон-камікадзе, який атакував комплекс. Кадрами поділилася Державна прикордонна служба України у своєму Телеграм-каналі.

"І знову невідомі брянські партизани атакували окупаційні війська на рідній Брянщині! Дроном камікадзе знищено комплекс РЕБ "Діабазол" на базі Урал", – йдеться в описі до відео.

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Станція Р37-ВА – це рухома двокоординатна станція радіолокації (РЛС) кругового огляду наведення, яка призначена для ведення радіолокаційної розвідки повітряних цілей, забезпечення наведення винищувальної авіації та цілевказівки зенітним ракетним комплексам.

Комплекс забезпечує: автоматизоване виявлення, синхронне пеленгування джерел випромінювання у діапазоні частот від 100 до 2000 МГц. Визначає координати виявлених джерел випромінювання. Має здатність автоматично глушити лінії УКХ радіозв’язку, приймальних пристроїв базових станцій стільникового зв’язку, терміналів супутникового зв’язку та станцій навігаційної системи GPS.

Нагадаємо, БТР росіян натрапив на міну, один з окупантів "став астронавтом".

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