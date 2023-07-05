Партизаны дроном-камикадзе ликвидировали комплекс РЭБ 'Диабазол' на территории россии (видео)

Неизвестные беспилотником атаковали комплекс радиоэлектронной борьбы "Диабазол", размещавшийся на грузовом автомобиле "Урал". Это произошло в Брянской области россии.

Видео уничтожения вражеского РЭБ снял атакующий комплекс дрон-камикадзе. Кадрами поделилась Государственная пограничная служба Украины в своем Телеграм-канале.

"И снова неизвестные брянские партизаны атаковали оккупационные войска на родной Брянщине! Дроном камикадзе уничтожен комплекс РЭБ "Диабазол" на базе Урал", – говорится в описании к видео.

Видео дня

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Станция Р37-ВА – это подвижная двухкоординатная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора наведения, которая предназначена для ведения радиолокационной разведки воздушных целей, обеспечения наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам.

Комплекс обеспечивает: автоматизированное обнаружение, синхронное пеленгирование источников излучения в диапазоне частот от 100 до 2000 МГц. Определение координат обнаруженных источников излучения. Имеет возможность автоматически глушить линии УКВ радиосвязи, приемных устройств базовых станций сотовой связи, терминалов спутниковой связи и станций навигационной системы GPS.

Напомним, БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов "стал астронавтом".

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