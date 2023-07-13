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Война в Украине

ВСУ эффектно накрыли вражеские позиции на Сватовском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

ВСУ эффектно накрыли вражеские позиции на Сватовском направлении (видео)

Украинские военные продолжают наносить урон врагу на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Сватовском направлении.

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян. Видео работы военных опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"92 ОМБр. Работа группы аэроразведки механизированного батальона на Сватовском направлении. Враг горит", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и нанесли удары по позициям оккупантов. В частности, гранатами атаковали окопы и военную технику россиян, после чего последняя взорвалась.

Потери оккупантов не указаны. Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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Война в Украине