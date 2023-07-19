Українські військові дроном-камікадзе знищили танк росіян під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському.

Там захисники України поцілили у російський танк Т-90 дроном-камікадзе. Про це повідомили на каналі СтратКом ЗСУ у Telegram.

"Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШБр та начальником РЕБ та КБ 28-ї ОМБр знищує російський танк Т-90 на Бахмутському напрямку за допомогою FPV дрона-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як оператори скеровують ударний БПЛА у танк, що їде дорогою. На наступних кадрах видно вибух від удару.

Точний час та місце знищення танка Т-90 російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан".

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