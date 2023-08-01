'Уничтожают россиян адским огнем': Сырский показал работу ВСУ под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают методично наносить удары по оккупантам. В частности, ведутся на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении.

Там бойцы 22-й отдельной механизированной бригады наносят удары по врагу из артиллерии. Видео работы Сил обороны опубликовал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

На видео зафиксирована работа бойцов 22-й отдельной механизированной бригады. Они адским огнем артиллерии уничтожают русских оккупантов под Бахмутом.

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Видео дня

"Бахмутское направление. Движение продолжается. Воины 22-й ОМБр уничтожают россиян своим адским огнем. Качественная работа. Слава героям", – говорится в сообщении.

Точное время и место выполнения боевых задач не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10" на Бахмутском направлении.

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