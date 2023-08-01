'Нищать росіян пекельним вогнем': Сирський показав роботу ЗСУ під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують методично завдавати ударів по окупантах. Зокрема, бо ведуться на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку.

Там бійці 22-ї окремої механізованої бригади завдають ударів по ворогу з артилерії. Відео роботи Сил оборони опублікував командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

На відео зафіксована робота бійців 22-ї окремої механізованої бригади. Вони пекельним вогнем артилерії знищують російських окупантів під Бахмутом.

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Відео дня

"Бахмутський напрямок. Рух триває. Воїни 22-ї ОМБр нищать росіян своїм пекельним вогнем. Якісна робота. Слава героям", – йдеться у повідомленні.

Точний час та місце виконання бойових завдань не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс ворога "Стріла-10" на Бахмутському напрямку.

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