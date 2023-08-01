"Влучно відпрацювала арта": ЗСУ знищили мінометну позицію окупантів на Лиманському напрямку (відео)
Українські військові продовжують знищувати окупантів та техніку росіян на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Лиманському напрямку.
Там бійці Десантно-штурмових військ з артилерії знищили міномет загарбників. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.
Зазначається, що прикордонники виявили місце розташування мінометної позиції росіян за допомогою аеророзвідки.
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"На Лиманському напрямку в окупантів "пригорає". Оператори БпЛА прикордонників виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам. За лічені хвилини по ній влучно відпрацювала арта Десантно-штурмових військ. Міномет знищено", – йдеться у повідомленні
На відео можна побачити, як українські військові завдали точного удару по позиції окупантів. Точний час та місце знищення міномета не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували зенітно-ракетний комплекс ворога "Стріла-10" на Бахмутському напрямку.
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