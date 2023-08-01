'Метко отработала арта': ВСУ уничтожили минометную позицию оккупантов на Лиманском направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и технику россиян на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Лиманском направлении.

Там бойцы Десантно-штурмовых войск из артиллерии уничтожили миномет захватчиков. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

Отмечается, что пограничники обнаружили месторасположение минометной позиции россиян с помощью аэроразведки.

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"На Лиманском направлении у оккупантов "пригорает". Операторы БПЛА пограничников обнаружили минометную позицию противника, донимающую наших защитников. За считанные минуты по ней метко отработала арта Десантно-штурмовых войск. Миномет уничтожен", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные нанесли точный удар по позиции оккупантов. Точное время и место уничтожения миномета не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10" на Бахмутском направлении.

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