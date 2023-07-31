rus
Українська
Война в Украине

Украинские военные мощно уничтожили наблюдательный пункт россиян на юге (видео)

Анастасия Крыщук

Украинские военные мощно уничтожили наблюдательный пункт россиян на юге (видео)

кУкраинские военные продолжают наступательные действия на разных участках фронта. В частности, в Николаевской области одно из подразделений ВМС уничтожило наблюдательный пост оккупантов.

Защитники Украины нанесли улару по посту с комплексом "Муром-М". Об этом сообщили в телеграмм-канале Военно-морских сил.

"Защитники Очакова уничтожили наблюдательный пост противника. Одно из подразделений ВМС ВС Украины нанесло огневое поражение по наблюдательному посту с комплексом Муром-М", – говорится в сообщении.

Читайте также: Штурмовики из "Стальной границы" в ближнем бою ликвидировали десяток оккупантов (видео)

На видео можно увидеть, как военные обнаружили и нанесли точный удар по пункту наблюдения оккупантов. На следующих кадрах видно, как пункт россиян разлетается вдребезги.

Точное время и место уничтожения комплекса Муром-М не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10" на Бахмутском направлении.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в Украине