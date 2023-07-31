Украинские военные мощно уничтожили наблюдательный пункт россиян на юге (видео)

кУкраинские военные продолжают наступательные действия на разных участках фронта. В частности, в Николаевской области одно из подразделений ВМС уничтожило наблюдательный пост оккупантов.

Защитники Украины нанесли улару по посту с комплексом "Муром-М". Об этом сообщили в телеграмм-канале Военно-морских сил.

"Защитники Очакова уничтожили наблюдательный пост противника. Одно из подразделений ВМС ВС Украины нанесло огневое поражение по наблюдательному посту с комплексом Муром-М", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как военные обнаружили и нанесли точный удар по пункту наблюдения оккупантов. На следующих кадрах видно, как пункт россиян разлетается вдребезги.

Точное время и место уничтожения комплекса Муром-М не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10" на Бахмутском направлении.

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