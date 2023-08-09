Штурмовики эффектно уничтожили российскую БМП под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в одной из самых горячих точек – вблизи Бахмута Донецкой области.

Там бойцы 3-й ОШБр с помощью дрона уничтожили БМП оккупантов. Об этом сообщили в телеграмм-канале бригады.

"Поражение вражеской БМП под Бахмутом с помощью дрона FPV", – говорится в сообщении.

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Уничтожением занимались бойцы 2-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили стоявшую в посадке БМП россиян. На следующих кадрах видно, как в военную технику оккупантов влетел дрон-камикадзе.

Видео дня

Точное время и место уничтожения БМП не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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