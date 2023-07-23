Бійці ВМС ЗСУ в тилу ''демілітаризували'' ворога разом з його складом та вантажівками (відео)

Українські моряки Військово-морських сил Збройних сил України майстерно знищили черговий російський склад разом з десятком окупантів. Також було знешкоджено ворожу техніку.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ та показала відео ліквідації ворога і його складу.

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На відео можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала, де переховується ворог, а потім бійці ВМС ЗСУ завдали удару по місцю скупчення російських бойовиків.

Відео дня

"Моряки річкової флотилії ВМС вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобілі та склад забезпечення", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно. За його словами, основне питання в ціні перемоги. Також він розповів, чому початок контрнаступу було перенесено.

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