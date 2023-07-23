Бойцы ВМС ВСУ в тылу "демилитаризовали" врага вместе с его складом и грузовиками (видео)
Украинские моряки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины мастерски уничтожили очередной российский склад вместе с десятком оккупантов. Также была обезврежена вражеская техника.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ и показала видео ликвидации врага и его склада.
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На видео можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала, где скрывается враг, а затем бойцы ВМС ВСУ нанесли удар по месту скопления российских боевиков.
"Моряки речной флотилии ВМС поразили скопление врага в количестве до 10 человек, три грузовых автомобиля и склад обеспечения", – говорится в описании к видео.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно. По его словам, основополагающий вопрос в цене победы. Также он рассказал, почему начало контрнаступления было перенесено.
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