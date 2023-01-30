Бійці ЗСУ боєприпасом з дрона 'розбудили' окупанта, який спав під брезентом, і знову 'приспали' (відео)

Українські аеророзвідники на одному з напрямків помітили окупанта, що ховався під шматком брезенту. Бійці двома влучаннями спочатку "розбудили" інтервента, а потім знову "вклали" спати, проте вже вічним сном.

Кадри свої роботи українські захисники виклали у мережу. На них можна побачити, які влучні "прильоти" здійснюють вони по окупантах.

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Коли аеророзвідники помітили під шматком брезенту окупанта, вони скинули на нього з дрона два боєприпаси ВОГ-17. Після цього брезент знесло і під ним показався окупант, що лежав на животі.

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Через деякий час російський солдат перевернувся на спину, тож бійці ЗСУ докинули йму ще два ВОГ-17. Після цього удару російський бойовик встати вже не зміг.

"Гей, бармене! Подвійний ВОГ за перший столик, повторіть", – прокоментували це відео бійці.

Раніше ми публікували кадри роботи воїнів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які безупинно та нещадно нищать ворога.

Пропонуємо також подивитися, як бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на сході України ліквідували штурмову групу росіян. Інтервенти вчергове "здійснили крок доброї волі".

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