Бойцы ВСУ боеприпасом из дрона 'разбудили' спавшего под брезентом оккупанта и снова 'усыпили' (видео)

Украинские аэроразведчики на одном из направлений заметили скрывавшегося под куском брезента оккупанта. Бойцы двумя попаданиями сначала "разбудили" интервента, а затем снова "уложили" спать, но уже вечным сном.

Кадры свои работы украинские защитники выложили в сеть. На них можно увидеть, какие меткие "прилеты" совершают они по оккупантам.

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Когда аэроразведчики заметили под куском брезента оккупанта, они сбросили на него с дрона два боеприпаса ВОГ-17. После этого брезент снесло и под ним показался лежащий на животе оккупант.

Видео дня

Через некоторое время российский солдат перевернулся на спину, поэтому бойцы ВСУ бросили ему еще два ВОГ-17. После этого удара российский боевик подняться уже не смог.

"Эй, бармен! Двойной ВОГ за первый столик, повторите", – прокомментировали это видео бойцы.

Ранее мы публиковали кадры работы воинов 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, беспрерывно и беспощадно уничтожающих врага.

Предлагаем также посмотреть, как бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на востоке Украины ликвидировали штурмовую группу россиян. Интервенты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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