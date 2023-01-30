Бойцы ВСУ показали эффектные кадры уничтожения 'заблудившихся россиян' из ПТУР

Украинские защитники выследили и обезвредили около десятка российских захватчиков на восточном фронте. Совместная работа аэроразведчиков и операторов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) попала на видео.

На кадрах можно увидеть, как несколько русских солдат блуждают в посадках. Вдруг на месте, где стояли три из них, прилетает снаряд и оккупанты падают замертво.

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Затем можно увидеть, как двое российских боевиков подбежали к месту "прилета" и нашли раненого собрата, они начали оттаскивать его, но и по ним прилетел снаряд.

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Чуть позже камера дрона зафиксировала, как ряд русских солдат бродил по территории, впоследствии на месте, где они стояли, лежали их тела.

Из видео стало ясно, что работали аэроразведчики и операторы ПТРК из роты "Халка" 239-го БАТ 129-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

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Также на кадрах показано, как российские боевики пытались помочь раненому боевому товарищу добраться до укрытия, однако ПТРК догнала и их.

Справка: 129 отдельная бригада Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины (129 ОБрТрО) — формирование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, кадрированное в мирное время в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Бригада находится в составе Регионального управления "Восток" Сил ТрО.

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