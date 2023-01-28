Морские пехотинцы показали видео ликвидации российской штурмовой группы на востоке Украины

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского на восточном направлении фронта выследили штурмовую группу россиян. Враг был ликвидирован.

Видео работы морские пехотинцы выложили в соцсети. На кадрах, снятых с дрона, можно увидеть, как российские интервенты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

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"Аэроразведка 501 отдельного батальона морской пехоты обнаружила наступление вражеской живой силы на позиции наших защитников в Донецкой области.

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"Принять непростое решение" отправленным на убой российским солдатам помог 120-мм калибр минометной батареи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского", – говорится в описании к видео.

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