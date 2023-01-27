Бойцы из 'Хартии' показали видео, как устроили для россиян 'Игру в кальмара' возле Бахмута

На Бахмутском направлении аэроразведчики выследили позиции оккупантов. Вражеские боевики прятались в длинном окопе.

После нескольких атак дронов российским захватчикам пришлось побегать, чтобы их не ликвидировали, однако украинским защитникам удалось их "утихомирить". Как это было, показали бойцы Добровольческого подразделения "Хартия".

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"Устроили оккупантам "Игра в кальмара" на Бахмутском направлении. Окопные сбросы от аэроразведчиков Добровольческого подразделения "Хартия" сначала заставляют врагов панически бегать, а чем все кончается…", — прокомментировали защитники эти кадры.

27 декабря, напомним, заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николай Уршалович сообщил, что в окрестностях Бахмута подразделения Нацгвардии уничтожили более 300 российских интервентов.

По его словам, враг не прекращает наступательные и штурмовые действия позиций нацгвардейцев, несмотря на многочисленные потери.

"Враг пытается истощить наши подразделения после неудачной атаки отходит, перегруппировывается и начинает штурм наших позиций снова и снова. На отдельных направлениях в течение суток наши подразделения подвергаются более 20 артиллерийским обстрелам и отбивают до 10 штурмов на свои позиции", — рассказал Уршалович.

Ранее мы писали, что оккупанты 27 января нанесли по Угледару удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек".

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