Украинские снайперы 'Опер' и 'Кузя' рассказали, как 'охотятся' на оккупантов на поле боя (видео)

Пограничники с позывными "Опер" и "Кузя" воюют на фронте против оккупантов. Они работают снайперами.

О работе снайперской пары сообщили в Государственной пограничной службе и показали видео работы их "подопечных". Снайперы 79 пограничного отряда рассказали, как помогают друг другу уничтожать врага.

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"При ведении боевых действий снайперов чаще всего используют в составе снайперских пар. Это позволяет эффективно находить и уничтожать цели, распределять нагрузки и обеспечивать взаимную безопасность", — говорится в сообщении ГНСУ.

Видео дня

В ведомстве пояснили, что обычно первый номер снайперской пары вооружен мощной винтовкой, а второй легкой самозарядной винтовкой – именно он отвечает за ближние огневые цели, которые могут появляться во время передвижения к основному месту проведения операции.

"Опер" и "Кузя" рассказали: "Мы работаем как снайперская пара. Кузя – первый номер, Опер – второй номер".

"Опер" говорит: "Моя задача, корректировать задачи моего первого номера. Его огонь. Слежу за направлением ветра, за его силой, чтобы вводить поправки".

"Кузя" добавил: "Сейчас мы работаем со снайперской винтовкой американского производства Desert Tech HTI калибра 50 BMG. Эта винтовка позволяет поразить цель до 3 километров по легкобронированной технике, такой как "Тигр", БМП, БТР. Это сейчас очень актуально на нашем направлении, на котором мы ведем боевые действия".

"Опер" объяснил, что работает со снайперской винтовкой Драгунова. "Хорошая машинка позволяет работать на средних дистанциях. С ней комфортно", — добавил он.

Напомним, снайпер ВСУ за 5 минут уничтожил пятерых российских боевиков.

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