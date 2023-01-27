Бійці з 'Хартії' показали відео, як влаштували для росіян 'Гру в кальмара' біля Бахмута

На Бахмутському напрямку аеророзвідники вистежили позиції окупантів. Ворожі бойовики ховалися у довжелезному окопі.

Після кількох атак дронів російським загарбникам довелося побігати, аби їх не ліквідували, проте українським захисникам вдалося їх "втихомирити". Як це було, показали бійці Добровольчого підрозділу "Хартія".

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"Влаштували окупантам "Гру в кальмара" на Бахмутському напрямку. Окопні скиди від аеророзвідників Добровольчого підрозділу "Хартія" спочатку змушують ворогів панічно бігати, а чим все закінчується….", – прокоментували захисники ці кадри.

27 грудня, нагадаємо, заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковника Микола Уршалович повідомив, що на околицях Бахмуту підрозділи Нацгвардії знищили понад 300 російських інтервентів.

За його словами, ворог не припиняє наступальні та штурмові дії позицій нацгвардійців, не зважаючи на численні втрати.

"Ворог намагається виснажити наші підрозділи після невдалої атаки відходить, перегруповується і розпочинає штурм наших позицій знову і знову. На окремих напрямках протягом доби наші підрозділи зазнають до понад 20 артилерійських обстрілів та відбивають до 10 штурмів на свої позиції", – розповів Уршалович.

Раніше ми писали, що окупанти 27 січня завдали по Вугледару ударів важкими вогнеметними системами ТОС-1А "Солнцепьок".

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