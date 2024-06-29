Більше українців отримають бронь від призову: що змінилося

В Україні збільшилася кількість громадян, які можуть бути заброньовані від мобілізації. Зокрема, нові зміни стосується працівників, що займаються гуманітарним розмінуванням.

Про це йдеться у постанові Кабміну №723 від 18 червня 2024 року. Так, забронювати від призову можуть військовозобовʼязаних громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які є операторами протимінної діяльності, також потрібно, аби вони проводили гуманітарне розмінування згідно з українським законодавством.

Читайте також: Порушення з боку ТЦК: куди скаржитися, список номерів

Кабмін постановив внести до постанови від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" — зі змінами, внесеними постановою Кабміну від 5 червня 2024 р. №650.

Нагадаємо, ми повідомляли, у яких випадках ТЦК можуть повторно направити повістку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!