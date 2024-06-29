Больше украинцев получат бронь от призыва: что изменилось

В Украине увеличилось количество граждан, которые могут быть забронированы от мобилизации. В частности, новые изменения касаются работников, занимающихся гуманитарным разминированием.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №723 от 18 июня 2024 года. Так, забронировать от призыва могут военнообязанных граждан, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, являющихся операторами противоминной деятельности, также необходимо, чтобы они проводили гуманитарное разминирование в соответствии с украинским законодательством.

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Кабмин постановил внести в постановление от 27 января 2023 г. № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время" - с изменениями, внесенными постановлением Кабмина от 5 июня 2024 г. №650.

Напомним, мы сообщали, в каких случаях ТЦК могут повторно направить повестку.

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