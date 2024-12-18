Великі втрати: СБУ перехопила розмову з курського госпіталю, куди відправили солдат з КНДР

Служба безпеки України перехопила нові докази масштабних втрат російських окупантів та їхніх союзників з Північної Кореї на фронті. Зокрема, за даними СБУ, в один із російських шпиталів під Москвою було доставлено понад 200 поранених північнокорейських військовослужбовців.

Як свідчать перехоплені розмови, дружина російського окупанта, який воює на Харківщині, розповідає про переповнені лікарні, де для поранених північнокорейців виділяють окремі палати.

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"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно", – зізнається жінка.

Ці дані свідчать про те, що Кремль активно використовує найманих військових з Північної Кореї як "гарматне м’ясо", відправляючи їх на найнебезпечніші ділянки фронту. Водночас російських військових лікують у гірших умовах, ніж їхніх союзників.

Факт участі військових КНДР у війні проти України – чергове підтвердження того, що Росія залучає до війни іноземних найманців, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Раніше у соціальних мережах поширили відео, на якому нібито показані поранені північнокорейські військові, які воюють на боці Росії у війні проти України. Зйомки були зроблені в госпіталі, розташованому на вулиці Пирогова, 20 у Курську.

За даними соцмереж, за останні дні до цього шпиталю було доставлено понад 100 громадян КНДР із пораненнями різного ступеня тяжкості. Для них організували окремий поверх і спеціальне харчування. У матеріалі зазначається, що ці бійці використовуються Росією на передовій без належної підготовки, фактично як "гарматне м'ясо".

Додамо, 14 грудня ГУР Міноборони України повідомило про втрати серед північнокорейських військових унаслідок ударів Сил оборони на Курському напрямку. На підтвердження оприлюднено фото й відео, які демонструють результати боїв, однак журналісти зазначають, що незалежно перевірити достовірність цих матеріалів поки неможливо.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року 41 військовий армії рф загинув у результаті атаки на військовий аеродром у Таганрозі.

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