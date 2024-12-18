Большие потери: СБУ перехватила разговор из курского госпиталя, куда отправили солдат из КНДР

Служба безопасности Украины перехватила новые доказательства масштабных потерь российских окупантов и их союзников из Северной Кореи на фронте. В частности, по данным СБУ, в один из российских госпиталей под Москвой было доставлено более 200 раненых северокорейских военнослужащих.

Как свидетельствуют перехваченные разговоры, жена российского оккупанта, воюющего в Харьковской области, рассказывает о переполненных больницах, где для раненых северокорейцев выделяют отдельные палаты.

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"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 – это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", – признается женщина.

Эти данные свидетельствуют, что Кремль активно использует наемных военных из Северной Кореи как пушечное мясо, отправляя их на самые опасные участки фронта. В то же время российские военные лечат в худших условиях, чем их союзников.

Факт участия военных КНДР в войне против Украины – очередное подтверждение того, что Россия привлекает к войне иностранных наемников, нарушая международное гуманитарное право.

Ранее в социальных сетях распространили видео, на котором якобы показаны раненые северокорейские военные, воюющие на стороне России в войне против Украины. Съемки были сделаны в госпитале, расположенном на улице Пирогова, 20 в Курске.

По данным соцсетей, за последние дни в этот госпиталь было доставлено более 100 граждан КНДР с ранениями разной степени тяжести. Для них организовали отдельный этаж и специальное питание. В материале отмечается, что эти бойцы используются Россией на передовой без должной подготовки, фактически как "пушечное мясо".

Добавим, 14 декабря ГУР Минобороны Украины сообщило о потерях среди северокорейских военных в результате ударов Сил обороны на Курском направлении. В подтверждение обнародованы фото и видео, демонстрирующие результаты боев, однако журналисты отмечают, что независимо проверить достоверность этих материалов пока невозможно.

Напомним, в начале декабря 2024 года 41 военная армия РФ погибла в результате атаки на военный аэродром в Таганроге.

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