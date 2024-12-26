Більшість європейців вважають недостатньою допомогу Україні - опитування

Більшість мешканців Західної Європи вважають, що підтримка України з боку союзників є недостатньою, як у питанні економічних санкцій проти Росії, так і у наданні військової допомоги.

Оприлюднені результати опитування YouGov, проведеного в грудні 2024 року у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показують, що 66% данців, 63% шведів та іспанців, 59% британців, 53% німців італійців та 52% французів вважають, що підтримка України була недостатньою або майже недостатньою. Водночас лише невелика частка громадян підтримує ідею збільшення допомоги своїх країн. Про це пише The Guardian

Так, про необхідність розширення підтримки заявили 29% шведів, 21% британців і німців, 14% французів і лише 11% італійців. Решта респондентів вважають, що рівень допомоги варто зберегти або зменшити.

Підтримка таких заходів, як посилення санкцій, збільшення постачання зброї чи розміщення додаткових військ НАТО в Східній Європі, залишається стабільною або навіть знижується.

Більшість опитаних не очікують швидкого завершення війни: вони вважають, що конфлікт триватиме, або що буде досягнуто мирного врегулювання.

Мирне врегулювання здається ймовірним 47% данців, 40% німців, 38% британців і французів, 36% італійців.

У той же час продовження бойових дій більше очікують в Іспанії (36%) та Швеції (35%).

Готовність підтримувати Україну до перемоги залишається високою у Швеції (50%), Данії (40%) та Великій Британії (36%), однак ці показники знизилися порівняно з січнем 2024 року.

Водночас зростає частка тих, хто виступає за досягнення миру через переговори:

В Італії таких 55% (раніше 45%),

В Іспанії – 46% (раніше 38%),

У Франції – 43% (раніше 35%),

У Німеччині – 45% (раніше 38%).

У деяких країнах, як-от Франція, Німеччина та Швеція, рівень підтримки України зберігається стабільним з початку 2023 року. Проте в інших державах, таких як Велика Британія, Італія та Данія, спостерігається зниження.

Опитування проводилося з 3 по 18 грудня 2024 року серед 2119 респондентів у Великій Британії, 1014 у Франції, 2198 у Німеччині, 1005 у Данії, 1003 у Швеції, 1064 в Іспанії та 1011 в Італії.

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