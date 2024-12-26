Большинство жителей Западной Европы считают, что поддержка Украины со стороны союзников недостаточна, как в вопросе экономических санкций против России, так и в оказании военной помощи.

Обнародованные результаты опроса YouGov, проведенного в декабре 2024 года во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показывают, что 66% датчан, 63% шведов и испанцев, 59% британцев, 53% немцев и 5 считают, что поддержка Украины была недостаточной или почти недостаточной В то же время лишь небольшая доля граждан поддерживает идею увеличения помощи своих стран.

Так, о необходимости расширения поддержки заявили 29% шведов, 21% британцев и немцев, 14% французов и только 11% итальянцев, считают, что уровень помощи следует сохранить или уменьшить.

Поддержка таких мер, как усиление санкций, увеличение поставок оружия или размещение дополнительных войск НАТО в Восточной Европе, остается стабильной или даже снижается.

Большинство опрошенных не ожидают скорого завершения войны: они считают, что конфликт будет продолжаться или что будет достигнуто мирное урегулирование.

Мирное урегулирование кажется вероятным 47% датчан, 40% немцев, 38% британцев и французов, 36% итальянцев.

В то же время продолжение боевых действий больше ожидается в Испании (36%) и Швеции (35%).

Готовность поддерживать Украину к победе остается высокой в Швеции (50%), Дании (40%) и Великобритании (36%), однако эти показатели снизились по сравнению с январем 2024 года.

В то же время растет доля тех, кто выступает за достижение мира через переговоры:

В Италии таких 55% (ранее 45%),

В Испании – 46% (ранее 38%),

Во Франции – 43% (ранее 35%),

В Германии – 45% (ранее 38%).

В некоторых странах, таких как Франция, Германия и Швеция, уровень поддержки Украины сохраняется стабильным с начала 2023 года. Однако в других государствах, таких как Великобритания, Италия и Дания, наблюдается снижение.

Опрос проводился с 3 по 18 декабря 2024 г. среди 2119 респондентов в Великобритании, 1014 во Франции, 2198 в Германии, 1005 в Дании, 1003 в Швеции, 1064 в Испании и 1011 в Италии.

Напомним, Россия убила на войне 1000 крымчан, а обещала защитить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!