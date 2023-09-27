Боротьба з мишами на городі: що відлякує гризунів

Влітку та восени польові миші часто завдають шкоди городникам. Вони поїдають коренеплоди, овочі, фрукти та ягоди, а також можуть поширювати інфекційні захворювання.

Якщо в городі з’явилися польові миші, потрібно терміново вживати заходів, інакше можна втратити врожай. UAportal розповість, як запобігти появі мишей.

Щоб уникнути проблем з мишами, потрібно дотримуватися таких правил:

Своєчасно прибирати сміття та залишки їжі на городі.

Розміщувати компостні купи в закритих дерев’яних ящиках та за територією садиби.

Відмовлятися від мульчування очищення насіння соняшника.

Висаджувати навколо грядок рослини, які відлякують мишей: туї, рицин, бузину, бобові, м’яту перцеву, коріандр, цибулю, часник, календулу, конвалію, наперстянку, аптечну ромашку.

Якщо миші вже з'явилися на городі, то можна використати наступні засоби для боротьби:

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Механічні засоби: мишоловки, капкани, ультразвукові відлякувачі.

Хімічні засоби: отрута для мишей.

Народні засоби: деревна зола, гас, нашатирний спирт, піретрум.

Найбезпечніший спосіб позбутися мишей на городі - це використання деревної золи. Зола не тільки відлякує мишей, але й підгодовує рослини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вигнати мишей з будинку.

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