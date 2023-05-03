М‘ята та нашатир: як позбутися мишей в будинку

Хоч раз у житті кожен з нас стикався з мишами у будинку, на дачі, у гаражі та інших приміщеннях. Миші псують речі та переносять небезпечні хвороби. Як вигнати шкідників з дома дізнавався UaPortal.

Першочергово встановіть у будинку мишоловки з приманкою – шматком сиру чи ковбаси. Якщо ви побачили в домі діри у стінах, підлозі чи шафах – закрийте їх будівельної піною.

Найкраще проти мишей використовувати спеціальну отруту. Купіть її та розкладіть по будинку, уникаючи місць, де на неї можуть натрапити діти чи домашні улюбленці.

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Можете помити підлогу у будинку розчином хлорки, після чого провітріть дім. Крім того, можна викликати дезінсекторів, які професійно боряться зі шкідниками.

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Народні засоби

Налийте в банку олію та залишіть її під нахилом шийкою вгору. Можливо, вранці ви побачите у ній гризунів. Змішайте цукор, борошно, гіпс та кілька крапель олії. Покладіть суміш на тарілки та розкладіть по будинку. Візьміть хліб, сир чи ковбасу та додайте туди отруту. Мишей відлякують різкі запахи – полин, кінза, м'ята, бузина, ромашка, коріандр, оцет і хлорка. Тому можете скористатись ними. Купіть спеціальне обладнання, яке видає ультразвук. Поставте у всіх приміщеннях будинку.

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