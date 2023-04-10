Вчені відповіли, чому коти реагують на звук "пс-пс"

Коти та кішки можуть мати різні реакції на звук "пспспс", який часто використовується власниками для привернення їхньої уваги. За даними досліджень, цей звук може викликати в котів як позитивну реакцію, так і негативну, залежно від їхнього характеру та досвіду. Дослідники вірять, що цей звук викликає еволюційну реакцію, яка глибоко вкорінена в поведінці котів.

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Ветеринар Чирл Бонк пояснює, що "пспспс" може бути привабливим для котів, оскільки воно їм знайоме і викликає цікавість. Цей звук має певну частоту, яка дозволяє кішкам легко розпізнати його серед інших звуків.

Дослідниця з поведінки котів Моллі ДеВос також вважає, що "пспспс" може імітувати звук балакання щурів, що робить його особливо цікавим для котів, які мають природну властивість полювати на гризунів.

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Проте, експерти також зауважують, що реакція котів на цей звук може бути різною. Від страху до цікавості, від очікування на задоволення до повної відсутності реакції. Для того, щоб з'ясувати, як саме ваш кіт реагує на звук "пспспс", варто звернути увагу на його мову тіла.

Загальні ознаки страху у котів включають:

Шипіння;

Напружені, нерухомі м'язи;

Вуха закріплені назад;

Згорблена постава;

Хвіст щільно притиснутий до тіла;

Кіт відходить назад.

Якщо вашій кішці приємно почути, як ви її кличете, вона, ймовірно, відреагує більш позитивною мовою тіла, наприклад:

Нявкання;

Хвіст тримається вільно;

Голова звернена вгору, а вуха вперед.

Інші шаблони мови тіла можуть бути більш неоднозначними, і вам потрібно буде використовувати контекст, щоб судити, смішиться ваш вихованець чи погрожує.

Нагадаємо, господарі кішок часто помічають, як їх вихованці місять лапами ковдру або навіть роблять "масаж" людям. Така поведінка для тварин природна, але при цьому відзначається вона не у кожної особини. Вчені дослідили таку поведінку котів і пояснили, чому їм подобається переминати лапками.

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