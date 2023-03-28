Які клички не можна давати котам, аби вони не ображалися

Власники котів зачасту намагаються підібрати для свого пухнастика красиве або прикольне ім’я та навіть не здогадуються, що деякі клички можуть бути "образливими" для чотирилапих.

Досвідчені котолюби зауважують, що при виборі імені для кота не варто зупинятися на тих, що мають певний набір букв. Зокрема, коти не люблять шиплячі звуки. Тож, не треба використовувати клички, що будуть містити такі літери, як Ш, Щ, Ж, Ч.

Приємними для котів, як з'ясувалося, будуть свистячі звуки. Тож в іменах для чотирилапих мають бути звуки С, З, Ц. А ще котам сподобається кличка, в якій є букви М та Р, вони нагадуватимуть їм муркотіння.

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При виборі імені для улюбленця не використовуйте довгих слів, бо тоді ваш вихованець не звикне до клички.

Людські імена котам не варто давати – невдалий варіант, оскільки хтось з ваших знайомих з таким іменем може подумати, що ви назвали кота на його честь.

Не варто використовувати імена ваших попередніх улюбленців, які померли чи загинули. А ще виявляється, що у кішок "особливі відносини з потойбічним світом", тому не рекомендується називати їх таким чином, аби ім'я було співзвучним з "нечистою силою" – Демон, Чорт, Біс, Сатана, Дідько, Люцифер, Лукавий, Лісовик, Мара, Гемон – це не до добра.

Експерти назвали важливі моменти при виборі імен для котів:

Кішки розрізняють тільки перші 3-4 звуки свого імені, тож кличка має бути короткою.

В імені мають бути шиплячі та свистячі звуки.

Кличка кота має викликати приємні асоціації та легко вимовлятися.

Не можна давати злі та образливі клички.

А ще можна в імені кішки обіграти те, чого вам в житті не вистачає – Фортуна, Мира, Гармонія, Монетка, Віза, Златка, Венера. Тоді улюбленець стане своєрідним талісманом для вас.

Нагадаємо, господарі кішок часто помічають, як їх вихованці місять лапами ковдру або навіть роблять "масаж" людям. Така поведінка для тварин природна, але при цьому відзначається вона не у кожної особини. Вчені дослідили таку поведінку котів і пояснили, чому їм подобається переминати лапками.

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