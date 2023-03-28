Какие клички нельзя давать котам, чтобы они не обижались

Владельцы кошек часто пытаются подобрать для своего пушистика красивое или прикольное имя и даже не догадываются, что некоторые клички могут быть "обидными" для четвероногих.

Опытные котолюбы отмечают, что при выборе имени для кота не стоит останавливаться на имеющих определенный набор букв. В частности, кошки не любят шипящие звуки. Итак, не нужно использовать клички, которые будут содержать такие буквы, как Ш, Щ, Ж, Ч.

Приятными для кошек, как выяснилось, будут свистящие звуки. Так что в именах для четырехлапых должны быть звуки С, С, Ц. А еще котам понравится кличка, в которой есть буквы М и Р, они будут напоминать им мурлыканье.

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При выборе имени для любимца не используйте длинных слов, потому что тогда ваш питомец не привыкнет к кличке.

Человеческие имена котам не стоит давать – неудачный вариант, поскольку кто-то из ваших знакомых с таким именем может подумать, что вы назвали кота в его честь.

Не стоит использовать имена ваших предыдущих любимцев, умерших или погибших. А еще оказывается, что у кошек "особые отношения с потусторонним миром", поэтому не рекомендуется называть их таким образом, чтобы имя было созвучно с "нечистой силой" – Демон, Черт, Бис, Сатана, Дидько, Люцифер, Луковый, Леший, Мара, Гемон – это не к добру.

Эксперты назвали важные моменты при выборе имен для кошек:

Кошки различают только первые 3-4 звука своего имени, поэтому кличка должна быть короткой.

Кличка кота должна вызывать приятные ассоциации и легко произноситься.

Нельзя давать злые и обидные клички.

А еще можно в имени кошки обыграть то, чего вам в жизни не хватает – Фортуна, Мира, Гармония, Монетка, Виза, Златка, Венера. Тогда любимец станет своеобразным талисманом для вас.

Напомним, хозяева кошек часто замечают, как их питомцы месят лапами одеяло или даже делают "массаж" людям. Такое поведение для животных естественно, но при этом отмечается оно не у каждой особи. Ученые исследовали такое поведение кошек и объяснили, почему им нравится переминаться кавычками.

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