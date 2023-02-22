Почему коты делают "массаж" лапками хозяевам: ответ ученых

Хозяева кошек часто замечают, как их питомцы месят лапами одеяло или тряпку. Некоторые коты делают «массаж» даже людям, усиленно переминая тело передними лапами. Такое поведение для животных естественно, но при этом отмечается оно не у каждой особи. Причин данной особенности несколько, и если понимать их, то общение с животным станет еще более полным и интересным. Ученые исследовали эту кошачью привычку и предложили версии, объясняющие кошачье поведение, сообщает The conversation.

Кошки начинают перебирать кавычками еще будучи котятами. При кормлении малыш разминает грудь матери, стимулируя выработку молока. На мягких подушечках лап котов есть пахучие железы, и когда они разминают эти железы, выделяются феромоны (химические сигналы, используемые для общения). «Массаж», что котенок делает своей матери, высвобождает феромоны, таким образом они передают матери сигналы о себе, своей идентификации, своем состоянии здоровья и многих других сообщений.

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Во время массажа кошки котенком выделяется феромон, важный не только для связи между матерью и детенышами, он известен своими успокаивающими свойствами, также имеет потенциал для лечения агрессии.

Почему взрослые коты продолжают «массировать»

Во взрослом возрасте кошки продолжают повторять эти действия. Как считают ученые, сейчас это попытка общаться с людьми, другими котами, животными. Разминание во взрослом возрасте помогает передавать сообщения, информировать. Если животное совершает массажные движения своему хозяину или любому другому человеку или животному, значит, оно проявляет доверие и симпатию.

Если ваш кот разминает кавычки, сидя на коленях, значит он пытается сообщить, что «мы являемся партнерами», или, говоря человеческим языком, что «ты мой человек». Мы даже можем поощрить разминание, награждая нашего кота вниманием, когда он это делает.

Некоторые взрослые кошки любят мять мягкие или шерстяные одеяла, одновременно покусывая материал, имитируя, будто они пьют из соски. Такие действия могут расслаблять кота именно через ассоциацию с детством.

Что разминание говорит о самочувствии кошек

В большинстве случаев разминание указывает на то, что вашей кошке или коте комфортно. Однако если разминание (и особенно сосание) происходит очень часто, в течение длительного времени, кажется навязчивым или начинает повреждать кошачьи лапы, ваши ноги или зубы вашей кошки, это может быть признаком того, ваш любимец переживает стресс или боль и нуждается в осмотре у ветеринара. .

Разминание и сосание может стать навязчивой привычкой, особенно это может быть проблемой для сиамских и бирманских кошек.

Равно как и люди, кошки – индивидуальности и любят демонстрировать, что им комфортно с вами или они привязаны к вам.

Что делать, если кот больно «массирует»

Если когти вашей кошки слишком сильно впиваются, купите толстое одеяло, которым вы сможете накрыть место на теле, где любит разминать кавычки любимец. Зато вознаграждайте ласковый «массаж», проявляя больше внимания к коту, поглаживая его или давая лакомство. Вы даже можете придумать звуковой сигнал для кошки, чтобы попросить убрать когти вон. Просто свяжите слово и пищевое вознаграждение с желаемым поведением.

Напомним, кухонная утварь способна накапливать энергетику своих владельцев. Если вымыть посуду в чужом доме, можно отнять у хозяев не только их благополучие, но и проблемы.

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